Kastamonu'da Fetö/pdy Operasyonu

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 5 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile daha önce memurluktan ihraç edilen A.D, İ.Ç, E.Ö, A.T. ve E.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.