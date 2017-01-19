Kastamonu'da Fetö/pdy Operasyonu

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 emniyet mensubu gözaltına alındı.



Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis memurları O.T, C.Y, Y.S, R.S, O.Ü ve A.Ö'yü gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.