Kastamonu'da Fetö/pdy Operasyonu

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 üniversite öğrencisinden biri tutuklandı.



Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gençlik ve üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 6 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Z, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. M.S.Ö, B.D, H.Y, V.Y. ve Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.