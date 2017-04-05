Kastamonu'da Fetö/pdy Davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski adliye çalışanı 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Z.T. ve İ.Ö ile tutuksuz sanıklar S.B, Z.Ş. ve B.Ö. ile avukatları katıldı.



Sanıklar ile avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.