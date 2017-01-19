Kastamonu'da Fetö Operasyonları Devam Ediyor

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.



Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 11 öğretmene yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Ocak'ta Kastamonu, Kocaeli, Ankara ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda Kastamonu'da 7, Ankara'da 1, Samsun'da 1 olmak üzere 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 17 Ocak'ta işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5 öğretmen tutuklanırken, 4 öğretmen ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 öğretmenin yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 1 doktor ve işadamı da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



Ayrıca Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce örgütün haberleşmede kullandığı 'ByLock' program kullanıcısı olduğu tespit edilen ve KHK ile kamu görevinden çıkarılan 1 emekli 1. sınıf emniyet müdürü, 2 komiser, 5 komiser yardımcısı, 1 başpolis, 6 polis memuru, 1 teknisyen yardımcısına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 17 Ocak'ta Kastamonu, Çankırı, Sinop ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 10 şüpheli Kastamonu'da, 1 şüpheli Çankırı'da, 1 şüpheli Sinop'ta, 1 şüpheli de Konya'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan adli makamlara sevk edilen 1 teknisyen yardımcısının tutuklandığı, 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. - KASTAMONU