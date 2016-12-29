KASTAMONU (AA) – Kastamonu'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 202 kitap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.
Evin odunluğunda çuvallara konularak saklanmış FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e ait 202 kitap, çok sayıda CD ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kastamonu'da Fetö Elebaşına Ait Kitapları Saklayan Bir Kişi Yakalandı
KASTAMONU (AA) – Kastamonu'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 202 kitap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
KASTAMONU (AA) – Kastamonu'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 202 kitap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
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