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Kastamonu'da Fetö Elebaşına Ait Kitapları Saklayan Bir Kişi Yakalandı

Kastamonu'da Fetö Elebaşına Ait Kitapları Saklayan Bir Kişi Yakalandı

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 202 kitap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da Fetö Elebaşına Ait Kitapları Saklayan Bir Kişi Yakalandı

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 202 kitap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.

Evin odunluğunda çuvallara konularak saklanmış FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e ait 202 kitap, çok sayıda CD ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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