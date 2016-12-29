Kastamonu'da Fetö Elebaşına Ait Kitapları Saklayan Bir Kişi Yakalandı

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 202 kitap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.



Evin odunluğunda çuvallara konularak saklanmış FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e ait 202 kitap, çok sayıda CD ele geçirildi.



Ev sahibi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.