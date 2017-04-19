Kastamonu'da Fetö Davasında 9 Askere Tahliye

KASTAMONU'da, İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığı'nda görevli 13'ü tutuklu 20 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasında 9 sanık için tahliye kararı verildi.



Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı İnebolu Sahil Güvenlik 96'ncı Bot Komutanlığı'nda görevli 20 askerin Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan duruşmasına bugün devam edildi. 5 subay, 7 astsubay ve 1 erbaşın tutuklu, 2 erbaş ve 5 erin tutuksuz yargılandığı davada sanıkların hepsi hazır bulundu. 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşabbüs' suçlarından yargılanan sanıkların savunmaları tamamlandı. Sanıklardan Astsubay Ömer Faruk Y., örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığını itiraf etti.



Mahkeme, tutuklu sanıklardan 9'unun tahliyesine, Bot Komutanı Yüzbaşı Turan E., Üsteğmen Orkun A., Teğmen İsmail Y. ve Astsubay Ömer Faruk Y.'nin tutukluluklarının devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.



- Kastamonu