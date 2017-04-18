Kastamonu'da Fetö Davasında 20 Asker Hakim Karşısında

KASTAMONU'da, İnebolu Sahil Güvenlik 96'ncı Bot Komutanlığı'nda görevli 13'ü tutuklu 20 askerin, FETÖ/PDY davasında yargılanmasına başlandı.



Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı İnebolu Sahil Güvenlik 96'ncı Bot Komutanlığı'nda görevli 20 asker, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 5 subay, 7 astsubay ve 1 erbaşın tutuklu, 2 erbaş ve 5 erin tutuksuz yargılandığı davada sanıkların hepsi hazır bulundu. 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşabbüs' suçlarından yargılanan sanıklar savunmalarını yaptı.



Sanıklardan Bot Komutanı Yüzbaşı Turan Ergün savunmasında, evde televizyonu izlerken görüntüleri gördüğünde terör saldırısı olabileceği düşüncesiyle birliğe gittiğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Amasra Grup Komutanlığı'ndan görev telefonum arandı. Tüm personeli toplayıp emniyet haline geçmemiz istendi. Bize 'Bot ile seyre çıkın.' emri verildi. Botta personelin silah ve teçhizat kullanması emrini ben verdim. Çünkü herhangi bir tehdide karşı kendimizi en emin hissedeceğimiz yer denizdir. O yüzden seyre geçtik. Halkta tedirginlik yaratmamak için uzak bir yerde demir attık. Limandan gemilerin giriş ve çıkışına yönelik bir eylem düşünseydik bota demir atar liman girişinde de sürat botlarını kullanırdık. Benim bu yapılanma ile hiç bir ilişkim yok. Yurt ve okullarına gitmedim."



Duruşmada diğer sanıklar ifade vermeye devam ediyor.



- Kastamonu