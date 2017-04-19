Kastamonu'da Ev Yangını

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, buzdolabının alev alması sonucu 4 kişi dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, Dikili köyünde Musa Altun'a ait 2 katlı binanın üst katındaki dairenin mutfağındaki buzdolabı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.



Bu sırada uyanan Altun ailesi, mutfağı saran alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine köye gelen İnebolu Belediyesi itfaiye ekibi, yangını söndürdü.



Yangın sırasında dumandan etkilenen Musa (60), eşi Nezahat (63), oğlu Yahya (38) ile torunları Sündüz Altun (17), 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Altun ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yangın sonucu evde hasar oluştu.