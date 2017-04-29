Kastamonu'da Ev Yangını: 1 Ölü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.



Güneşli köyünde Salih Açıkgöz'e (72) ait 2 katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.



Kullanılamaz hale gelen evde yapılan aramada Salih Açıkgöz'ün cesedine ulaşıldı.



Enkaz altında kaldığı değerlendirilen Salih Açıkgöz'ün eşi Meryem Açıkgöz'ün (57) bulunması için çalışmalar sürüyor.