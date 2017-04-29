Kastamonu'da Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Kayıp

KASTAMONU'nun Çatalzeytin İlçesi Güneşler Köyü'nde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 72 yaşındaki Salih Açıkgöz öldü, enkazda olduğu değerlendirilen eşi 57 yaşındaki Meryem Açıkgöz aranıyor.



Yangın, gece 02.00 sıralarında Açıkgöz çiftinin yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden çiftin komşuları itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evi tamamen saran alevler itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Söndürme çalışmasının ardından eve giren ekipler Salih Açıkgöz'ün cesedini buldu. Ancak eşi Meryem Açıkgöz bulunamadı. Enkazda olduğu değerlendirilen Meryem Açıkgöz'ü arama çalışmaları sürüyor.



- Kastamonu