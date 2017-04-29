Kastamonu'da Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Kayıp (2)

KOLU BULUNDU



Yanan evin enkazında süren arama çalışmalarında Meryem Açıkgöz'ün bir bölümü yanmış kolu bulundu. Yakınlarının bileğindeki bileziklerden tanıdığı Meryem Açıkgöz'ün kolu enkazdan çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Meryem Açıkgöz'ün yandığı değerlendirilen vücudunun diğer bölümleriyle ilgili arama ve inceleme çalışması enkazda sürüyor.



