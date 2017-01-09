Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkili kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile merkeze bağlı yerlerde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretime 10 Ocak Salı ara verildi.