KASTAMONU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl merkezinde bulunan okullar yarın tatil edilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere de yarın için bir gün idari izin verildi. - Kastamonu
Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli
KASTAMONU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
KASTAMONU'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
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