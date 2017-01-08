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Kastamonu'da Eğitim Öğretime Ara

Kastamonu'da Eğitim Öğretime Ara

Azdavay ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiİlçe milli eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamada, ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kastamonu'da Eğitim Öğretime Ara

Azdavay ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi

İlçe milli eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamada, ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

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