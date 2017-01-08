Azdavay ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi
İlçe milli eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamada, ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu'da Eğitim Öğretime Ara
Azdavay ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiİlçe milli eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamada, ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
Azdavay ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi
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