Kastamonu'da "Birlik Yürüyüşü"

Kastamonu'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından "Birlik yürüyüşü" gerçekleştirildi.



Salıpazarı mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek ve "Evet" sloganı atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.



AK Parti İl Başkanı Halil Uluay, burada yaptığı konuşmada, yarınki halk oylamasının çok önemli olduğunu söyledi.



Daha güzel bir Türkiye için sandığa gidileceğine işaret eden Uluay, "Daha bağımsız, daha uygar ve ayağındaki prangaları kırmış bir Türkiye'ye uyanacağız inşallah. Buradaki coşku bize bunu gösteriyor. Yarının, yarınların bizlere hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.



Yürüyüşe AK Parti Kastamonu milletvekilleri Murat Demir ve Metin Çelik ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş da katıldı.