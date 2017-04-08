Kastamonu'da Bir Ev Yandı

Kastamonu'da bir evde çıkan yangında odunluk tamamen yanarken, evde ise maddi hasar oluştu.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İsfendiyar Mahallesi Köşeli Sokak üzerinde bulunan Rafet Kaybandıoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısar sürede büyüyerek evi kapladı. Evin odunluğundan başladığı tespit edilen yangına Kastamonu Belediyesine ait İtfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonunda evin odunluğundan başlayan yangını kontrol altına aldı. Yangın, eve sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında odunluk tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, evde ise maddi hasar oluştu. - KASTAMONU