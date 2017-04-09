Kastamonu'da Balkondan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Kastamonu'da apartmanın balkonundan düşen çocuk, ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Candaroğulları Mahallesi Huzurkent Bloklarında ikamet eden 14 yaşındaki Ahmet Can Ç., dengesini kaybederek balkondan düştü. Ağır yaralanan Ahmet Can Ç., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU