Kastamonu'da Aynı Aileden 4 Kişi Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

Kastamonu'da aynı aileden 4 kişi sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.





Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi Kum Köyü Muhtarı Mustafa Çar (46) ile eşi ve iki çocuğunun evden çıkmamasından şüphelenen komşuları kapıyı kırarak içeri girdi.



İçeride baygın halde bulunan Çar ailesinin fertleri, olay yerine çağrılan ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Çar ailesinin fertleri, Cide'deki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.