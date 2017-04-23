Kastamonu'da Ayının Saldırdığı Eşek Telef Oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, otluk bir alanda gezinen eşeklere ayı saldırdı. Ayının saldırısı sonrası bir eşek telef oldu, bir eşek yaralandı.



Kastamonu'nun Cide ilçesine üç kilometre uzaklıkta bulunan Erküt köyünde otlak alanda gezinen eşeklere ayı saldırdı. Ali Kalpak'a ait olduğu öğrenilen eşeklere ayı saldırması sonucu bir eşek telef oldu, bir eşek ise yaralandı. Cide Belediyesine bağlı ekipler, telef olan eşeği alarak boş bir alana gömdü.



Cide'de sonra zamanlarda ayı saldırılarının giderek arttığını söyleyen Ali Kalpak, ilk başlarda arı kovanlarına zarar veren ayıların, şimdi de hayvanlarına zarar vermeye başladığını söyledi. Ayılardan tedirgin olduklarını ve korktuklarını ifade eden Kalpak, "Kış uykusundan aç uyanan ayılar, köy yerleşim yerlerine kadar indi. İlçe merkezine üç kilometre uzaklıktaki Erküt köyümüze de ayı inerek eşeğimizi telef etti. Dün de buralarda bir ayı, köy yolunda bir aracın önüne çıkarak aracı taşlamıştı. Bizlere zarar vermeden ve daha fazla hayvanımız telef olmadan yetkililerden bu duruma bir çare bulmalarını istiyoruz" dedi. - KASTAMONU