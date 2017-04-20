Kastamonu'da Avcı Adaylarına Eğitim

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürü Yalçın Uyanık, avcı adaylarına kurs verdiklerini söyledi.



Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk eğitim merkezlerinin desteğiyle kent merkezi ve talep gelen ilçelerde 9 avcı eğitim kursu açtıklarını belirtti.



Her biri 32 saatlik programdan oluşan eğitimlere 247 avcı adayının katıldığını bildiren Uyanık, "Sürdürülebilir bir yaban hayatı için av ve avlaklar, ilk yardım ve mevzuatlar konularında kursiyerlerimizi bilgilendirdik. Seminerlerin sonunda yaptığımız sınavlarda başarı gösteren 234 kursiyer avcı eğitim sertifikası aldı." dedi.