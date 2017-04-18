Kastamonu'da Ağzına Sinek İlacı Sıkan 2 Çocuk Hastanelik Oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökomuz köyünde ağızlarına sinek ilacı sıktığı iddia edilen 3 ve 5 yaşlarında iki çocuk zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre Tosya ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Gökomuz köyünde iki küçük çocuk, buldukları sinek ilacını birbirlerinin ağızlarına sıktı. 3 ve 5 yaşındaki iki çocuğun yüz kısımlarında meydana gelen kızarık ve şişlik üzerine Tosya Devlet Hastanesine getirilen çocuklar yapılan ilk müdahale sonrası zehirlenme ve alerjik vaka nedeni ile müşahede altına alındı Çocukların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - KASTAMONU