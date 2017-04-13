Kastamonu'da 67 Mülteci Yakalandı

KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde durdurulan otobüste 67 kaçak yakalandı.



Erzurum'dan İstanbul'a giden otobüs, polis ekipleri tarafından D-100 Karayolu'nu Tosya mevkisinde durduruldu. Otobüste yolcu olarak bulanan 67 kişinin kaçak yollarla ülkeye girdiği belirlendi. 56'sı Afganistan, 11'i Pakistan uyruklu mültecilerin, İran üzerinden Türkiye'ye girerek Erzurum'a geldikleri, burada kiraladıkları otobüsle de İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi. Kaymakamlık bahçesine çekilen otobüsteki mülteciler, sağlık kontrolleri ve sorguları ardından Yabancılar Şubesi'ne teslim edilerek sınır dışı edilecek.



- Tosyakastamonu