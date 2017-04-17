Kastamonu'da 4 Köyde Hiç 'Hayır' Çıkmadı

KASTAMONU'nda 4 köyde Anayasa referandum u için kurulan sandıklardan hiç 'hayır' oyu çıkmadı. Seçmenlerin tamamı 'evet' oyu verdi.



75 seçmenin bulunduğu Cide İlçesi'ne bağlı Beşevler Köyü'nde kurulan 1034 numaralı sandıkta 64 seçmen oy kullandı. Sandıktan 64 'evet' oyu çıktı. Hiç 'hayır' oyunun bulunmadığı sandıktan geçersiz oy da çıkmadı. Köy Muhtarı Hasan Akyol, köy halkının büyük bölümünün İstanbul'da yaşadığını, yaz aylarında geldiklerini söyleyerek, "Seçmenlerimiz halk oylaması için köye gelerek oylarını kullandı. Sandıktan hiç 'hayır' oyu çıkmadı" dedi.



İnebolu İlçesi'ne bağlı Kayaelması, Yuvacık ve Üçlüce köylerinde de seçmenlerin tamamı 'evet' oyu verdi. 16 seçmenin bulunduğu Kayaelması Köyü'nde seçmenlerin tamamı oy kullandı ve hepsi de 'evet' dedi. 27 seçmenli Yuvacık Köyü'nde 21 seçmen sandığa giderken, 18'i 'evet' oyu verdi, 3 oy geçersiz sayıldı. 59 seçmenin bulunduğu Üçlüce'de de 38 seçmen oy kullandı, sandıktan 36 'evet' çıktı, 2 oy geçersiz sayıldı.



- Kastamonu