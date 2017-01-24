Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kastamonu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kastamonu'da 2016 yılında 5 bin 477 konut satıldı.



TÜİK Kastamonu Bölge Müdürü Sevgi Altınbaş, TÜİK Başkanlığının "Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2016" verilerini açıkladığını belirterek, buna göre Kastamonu'da Aralık ayında 626 konut, 2016 yılında da toplam 5 bin 477 konut satıldığını söyledi.



Kastamonu'da konut satışlarının 2016 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde -1,6 azalarak 626 olduğunu ifade eden Altınbaş, "2016 yılında toplam konut satışları 2015 yılına göre yüzde -1,4 azalarak 5 bin 477 oldu. 2016 yılında Kastamonu'da en fazla konut satışı 692 adet ile Eylül ayında gerçekleşirken, en az konut satışı ise 293 adet ile Ocak ayı oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüze 33,6 oranında artarak 203 oldu. 2016 yılında ipotekli konut satışları 2015 yılına göre yüzde 0,7 artarak bin 780 oldu. Diğer konut satışları Kastamonu'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde -12,6 oranında azalarak 423 oldu. 2016 yılında diğer konut satışları 2015 yılına göre yüzde -2,3 azalarak 3 bin 785 oldu. 2016 yılında İlk defa satılan konut sayısı 2015 yılına göre yüzde -4,7 azalarak 3 bin 109 oldu. 2015 yılında toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 56,8 oldu. İkinci el konut satışları 2015 yılına göre yüzde 3,5 artarak 2 bin 368 oldu. 2016 yılında Kastamonu'da kadınlar bin 590, erkekler 3 bin 625 konut sahibi oldu. 126 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. Kastamonu, yüzde 29'luk pay ile kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan 31. il oldu" dedi.



TÜİK Bölge Müdürü Altınbaş, Türkiye genelinde ise 2016 yılında 1 milyon 341 bin 453 konutun satıştan ötürü el değiştirdiğini açıkladı. - KASTAMONU