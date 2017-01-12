Kastamonu'da 2. Amatör Küme Kuraları Çekildi

Kastamonu 2. Amatör Küme futbol ligi kuraları çekildi.



Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleşen kura çekiminde konuşan Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Adem Keloğlu, tüm takımlara başarılar diledi ve centilmence bir sezon yaşanması temennisinde bulundu.



Hanönü Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Arslan ise, bu sezon şampiyon olmak istediklerini belirterek "İyi bir takım kurduk, inşallah bu ligde güzel maçlar oynayarak şampiyon oluruz." dedi.



Küre, Bozkurt, İnebolu, Pınarbaşı, Devrekani, Abana ve Hanönü ilçeleri takımlarının katılacağı 2. Amatör Küme futbol liginin 4-5 Mart tarihide başlayacağı ve 27-28 Mayıs tarihinde sone ereceği bildirildi.



Kura çekimine, Tertip Komitesi Başkanı ve İl temsilcisi Serdar Balioğlu, TÜFAD Başkanı Ahmet Tabak, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Zafer Ayaz ve kulüp yöneticileri katıldı.