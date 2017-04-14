Kastamonu'da "16 Nisan Referandumu" Konferansı
Gazeteci-yazar Fatin Dağıstanlı, "Biz, 16 Nisan'da 'Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir şekilde yoluna yürüyecek mi yürümeyecek mi' bunu oylayacağız." dedi.
Gazeteci-yazar Fatin Dağıstanlı, "Biz, 16 Nisan'da 'Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir şekilde yoluna yürüyecek mi yürümeyecek mi' bunu oylayacağız." dedi.
Dağıstanlı, Kastamonu Üniversitesi tarafından Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "16 Nisan Referandumu" konferansında yaptığı konuşmada, halk oylamasına çok kısa bir süre kaldığını vurguladı.
Çok önemli bir sürece girildiğini kaydeden Dağıstanlı, "16 Nisan'da 18 maddeyi oylamayacağız. Çünkü 18 madde teferruat. Biz, 16 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir şekilde yoluna yürüyecek mi yürümeyecek mi bunu oylayacağız. Sandığa giderken bu gerekçeyle oy kullanacağız." diye konuştu.
"Hayır" cephesine baktığında ne istediklerinin anlaşıldığını belirten Dağıstanlı, "Ben bugün baktığımda 'hayır' verenler bir tarafta, 'evet' verenler bir tarafta. Hayır cephesine baktığımda zaten ben şunu görebiliyorum: Onlar 'Türkiye Washington'a, Londra'ya, Paris'e, Mossad'a, CIA'e bağlı kalsın' diyor. Kimisi bilerek, kimisi de bilmeyerek böyle diyor ama yüzde 80'i Türkiye Cumhuriyeti Devleti Washington'dan yönetilmeye devam etsin diye 'hayır' kampanyası yapıyor." dedi.
Şu anda bağımsızlık mücadelesi yapıldığını söyleyen Dağıstanlı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bağımsızlık mücadelesi var. Biz, 100 yıldır bağımsız bir devlet değiliz. Bağımlıyız ve bağımlı olduğumuz merkezin temel üssü 1944 yılından bu yana ABD. 1944'ten önce İngiltere bizdeki her türlü kuralı koymuş. İngiltere'nin isteklerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti uygulamış." ifadelerini kullandı.
1960 darbesini Amerika'da eğitilen subayların yaptığını dile getiren Dağıstanlı, şöyle konuştu:
"1944 yılında Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edildi. Teslim edildikten sonra ABD'ye eğitim için giden genç teğmenler 27 Mayıs darbesini gerçekleştirdiler. O darbeyi gerçekleştirenler, 27 Mayıs'ta 'albaylar cuntası' olarak karşımıza çıktı. Menderes, bağımsızlık mücadelesi veren kişilerin ilkidir. O bir sembol ismidir."