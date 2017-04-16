Kastamonu'da 1 ev ve samanlık kül oldu

Uyuyan köylüleri, sokak köpekleri uyandırdı

Yanan evdeki 3'ü çocuk 6 kişi son anda çıkabildi



KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 1 ev ve 1 samanlık tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Suluca köyü Yeşilyurt mahallesinde Hüseyin Kılıç'a ait evde sabaha karşı yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, köy meydanında bulunan köpeklerin havlaması ile köylüler uykularından uyandı. Köpek seslerine uyanan köylüler, alevleri görünce hemen yardıma koştular. Yanan evde uyuyan 3'ü çocuk 6 kişi daha sonra alevler içerisinden kendilerini dışarı attılar. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma ve ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra yangın yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Müdahalenin ardından kontrol altına alınan alevler bir süre sonra söndürülürken evdeki eşyalar tamamen yandı. Yangın yerinden uzun süre ayrılmayan Kılıç ailesi ise gözyaşları içinde yanan evlerini izlediler. Yangın Sonrası Jandarma ve İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

(SDA-GY