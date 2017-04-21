Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanlığına Dr. Sinan Altıkulaç Seçildi

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Halil Kaygusuz'un başkanlıktan istifa etmesinin ardından yeni başkan Dr. Sinan Altıkulaç seçildi.



Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Halil Kaygusuz'un İstanbul'da başka bir hastanede göreve başlaması nedeniyle Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanlığından istifa etmişti. İstifasının ardından Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak yeni başkanlarını seçti. Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Dr. Sinan Altıkulaç, Dr. Halil Kaygusuz'dan boşalan Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanlığına seçildi. - KASTAMONU