Kastamonu Belediyspor'da Şampiyonluk Beklentisi Arttı

Kastamonu Belediyespor Kulübü Başkanı Hüdaver Eski, "Hedefimiz ilk 3'ün içerisinde yer alabilmekti. Yenimahalle Belediyespor galibiyetiyle şampiyon olacağımızı biraz daha yüksek sesle söylüyoruz." dedi.



Ligde 24 puanla 2. sırada bulunan Kastamonu Belediyespor, 26 puanla 1. sırada bulunan Yenimahalle Belediyespor'u 29-27 mağlup ederek puanlarını eşitledi.



Kastamonu Belediyespor ikinci yarının ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı Yenimahalle Belediyespor'a bu sezon ilk yenilgisini yaşattı.



AA muhabirine açıklama yapan Kastamonu Belediyspor Kulüp Başkanı Hüdaver Eski, takımdaki motivasyonun üst seviyede olduğunu belirtti.



Yönetimin maça tam kadro katıldığını ifade eden Eski, şunları söyledi:



"Maçı çok ciddi bir Kastamonulu seyirci izledi. Takım olarak bir bütün halinde hareket ettik. Hedefimiz ilk 3'ün içerisinde yer alabilmekti. Yenimahalle Belediyespor galibiyetiyle şampiyon olacağımızı biraz daha yüksek sesle söylüyoruz. Oyuncularımız da galibiyetin mutluluğunu yaşıyor. Önümüzdeki maçlarda da aynı performansı sergileyeceğiz. Daha uzun bir süre var."