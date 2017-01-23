Kastamonu Belediyespor Antrenörü Günal Açıklaması

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, "Eskişehir maçında süpriz yaşamadık. Artık Zağnos maçına odaklanmak zorundayız." dedi.



Günal, 38-23 mağlup ettikleri Eskişehir hentbol maçı ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Rotasyonlarının dar olduğunu anlatan Günal, şunları söyledi:



"Eskişehir ilk yarıda güzel bir performans ortaya koydu. Fakat biz ilk yarının ortasından itibaren savunmayı biraz sertleştirdik ve istediğimiz skoru aldık. Süpriz yaşamadık. Artık Zağnos maçına odaklanmak zorundayız. Lig açısından en kritik maçlardan birine çıkacağız. Hedefimiz Zağnos'u yenmek için çalışma yapmak olacak."