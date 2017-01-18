Kastamonu Belediyesi'nden Çocuklara Sömestr Hediyesi

Kastamonu Belediyesi sömestr tatiline girecek olan öğrencilere tiyatro oyunu hediye ediyor.



Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın talimatlarıyla Kastamonu Belediyesi Tiyatro ekibi 22 Ocak, 28 Ocak ve 4 Şubat tarihlerinde üç farklı oyunu ücretsiz olarak çocuklar için sergileyecek. Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda sahnelenecek ilk oyun olan Sarman ile Benekli 22 Ocak Pazar günü Saat 14.00'de başlayacak. 28 Ocak Cumartesi günü Çöpçüler Bayramı ve 4 Şubat Cumartesi günü Altı Yaprak Üstü Bulut isimli oyunlar yine Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda saat 14.00'de perde açacak.



"Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza 15 tatilini dolu dolu geçirmeleri adına güzel bir etkinlik düzenledik" diyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Yoğun geçen bir eğitim döneminin ardından öğrencilerimizin farklı aktivitelere ihtiyacı var. Bu noktada hem eğlendirici hem de eğitici aktiviteler düzenlemek için bir çalışma gerçekleştirdik. Tiyatro ekibimiz çocuklarımıza moral verecek ve tiyatroyu sevdirecek oyunlarını 15 tatili sürecinde sergileyecek. Bu aktivitelerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek" diye konuştu. - KASTAMONU