Kastamonu Belediyesi, Artsam Koleji'nde Hayvan Hakları Semineri Düzenledi

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Artsam Koleji'nin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile bir araya gelerek hayvan hakları konusunda önemli bilgiler verdi.



Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi ve küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini aşılamak adına Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Belediyesi'nin birlikte gerçekleştirdiği 'Onlar da Can, Birlikte Yaşam' temalı hayvan hakları konferansı, Artsam Koleji'nde gerçekleştirilen sunum ile devam etti. Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın da bizzat katıldığı sunumda Babaş, Artsam Koleji'nin 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine hayvan hakları konusunda önemli bilgiler verdi. Hayvanlarla ilgili çalışmalarını, hayvan barınağının faaliyetlerini ve bir insan olarak hayvanlara karşı nasıl davranışlar sergilenmesi gerektiğini öğrencilere anlatan Babaş, "Hayvanlar konusu son derece dikkatli ve hassas olmamız gereken konulardan bir tanesi. Onların taşıdığı canın farkında olmalı, hayvanları sevmeli ve korumalıyız" dedi.



"En büyük yatırım sizlerin geleceğine yapılan yatırım"



Geleceğe yönelik yapılacak en büyük yatırımın hem aileler hem de kendileri açısından gençlerin eğitimine yapılacak yatırım olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Babaş, "Sizlerin iyi eğitilmiş donanımlı bireyler olarak yetişmeniz bizler için çok önemli. Burada toplanma sebebimiz de önemli bir konu olan hayvan hakları konusu. Bizler nasıl yaşama hakkına sahipsek bu hakka hayvanlar da sahiptir. Bunu unutmamalıyız. Sizlerin hayvan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmeniz de gelecek açısından ciddi bir yatırımdır. Sizler bilinçli olun ve sokakta gördüğünüz başıboş hayvanları bize bildirin. Biz de hayvan barınağımızda gerekli tedavi ve bakımlarını yapalım. Yine bu noktada hayvan ambulansımız da şehrimizde hizmet veriyor. Yardıma muhtaç sokak hayvanlarımızı bu ambulansımızla alıp yine aynı şekilde barınağımıza götürüyor ve gerekli tedavilerini yapıyoruz" diye konuştu.



Seminerin ardından Başkan Babaş, öğrencilere fidan dağıttı



Artsam Koleji Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen hayvan hakları gösteriminde öğrencilerle uzun uzun sohbet eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, öğrencilerin fidan taleplerini de yerine getirdi. Öğrencilere tek tek fidan veren Babaş, bu güzel duyarlılıklarından ötürü hem öğrencilere hem de bu bilinci çocuklara aşılayan öğretmenlerine teşekkür etti. - KASTAMONU