Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 16 Nisan'da Kastamonu'nun kararının net olduğunu ve oyunun da 'evet' olduğunu kaydetti.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Kastamonu Belediyesi önlüğünde Atatürk Spor Salonunda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ve Halk Buluşması"nda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Kültür ve medeniyet şehri Kastamonu'muz; 2014 yılında AK Belediyecilik anlayışıyla buluşmuştur. Halka Hizmet Hak'ka hizmettir düsturuyla çıktığımız yolda Cenab-ı Hak'ka şükürler olsun ki bugün başımız dik, alnımız aktır. Geride bıraktığımız üç yılda 265'in üzerinde projeye imza attık. Milletimizden aldığımız güçle Büyük Türkiye'nin Güçlü İli Kastamonu hedefine koşar adım ilerlemekteyiz. Hem modern şehircilik anlayışı hem de tarihi ve kültürel alandaki projelerimizle Kastamonu'muzun adını sadece ülkemize değil Dünya'ya duyurmayı istiyoruz. Önümüzdeki süreçte de milletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve inançlarımıza hizmet yolunda bıkmadan usanmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak'kın izniyle 2023 yılına kadar tüm hedeflerimize ulaşarak Büyük Türkiye'nin Güçlü ili olacağız" dedi.



Babaş, şöyle konuştu: "Ülkemizin bekası, çocuklarımızın istikbali ve vesayet sisteminin yok olacağı, istikrar dolu bir Türkiye için 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oylamasında Kastamonu'muzun kararı nettir. Oyumuz 'evet'tir. Şeyh Şaban-ı Veli'nin, Şerife Bacı'nın, Yorgansız Hakkı'nın ve Halime Çavuş'un torunları 16 Nisan'da ülkesinin önündeki setin kaldırılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. 16 Nisan'da milletimizin yazacağı destan bir Demokrasi Destanı, bir Diriliş Destanı olacaktır. 17 Nisan sabahı ülkemiz, karanlıkların aydınlanacağı; Yeni Türkiye'ye, Güçlü Türkiye'ye, İstikrar dolu bir Türkiye'ye uyanacaktır. Kazanan yine Güçlü İrade ve Türkiye olacaktır. Millet Kazanacak, büyük diriliş başlayacaktır. Cennet Vatanın incisi olan, Selçuklunun ve Osmanlı'nın Nadide Eserlerini Barındıran, Huzur, İlim ve Medeniyet Şehri Kastamonu'muza son 15 yılda 9 Milyar TL'nin üzerinde bir yatırım yapılmıştır. Bu süreçte ilimizin hayalleri gerçekleşmiş, Kastamonu Havalimanı, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve 520 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete açılmıştır. İlimizin en az 50 Yıllık İçme Suyu ve Zirai Sulama ihtiyacını karşılayacak devasa bir proje olan Kırık Barajımızın temelini de yine bu süreçte atmış bulunmaktayız. Kastamonu'muza Cumhuriyet Tarihide kazandırılacak en büyük yatırımlarından biri olan Kastamonu-İnebolu yolunun ihalesi de yapılmıştır. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak Yeni Bir İpek Yolu'nun son ve en önemli halkası olacak bu aks kentimiz için hayati önem taşımaktadır. Kastamonu'muzun makus talihini Yenmesinde ve Büyük Türkiye'nin Güçlü İli Olma Hedefine Koşar Adım İlerlemesinde geride kalan 15 yılda yapılan bu ve buna benzer yüzlerce projenin katkısı çok büyüktür. Bu doğrultuda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, ilimizin dördüncü vekili olarak gördüğümüz zatıalinize ve tüm bakanlarımıza hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekleştirilen dev projelerin yanı sıra güçlü bir Kastamonu için elzem olan Demir Yolu, önümüzdeki süreçte bizlerin birinci önceliğidir. Maden rezervlerinin bir hayli fazla olduğu ilimizin Demir Yolu'yla buluşarak bu gücünü de tam anlamıyla kullanabilmesi adına desteklerinizi bekliyoruz. İlimize ve ülkemiz sporuna büyük katkı sağlayacağına inandığımız 'Mahalli İdareler Merkezimizin'; Olimpiyat Merkezi'ne dönüştürme projesi için de destek talep ediyoruz. Bu projemizin ilimiz sporuna büyük katkı sağlayacağı gibi nice olimpiyat şampiyonlarının yetişmesi adına da önemlidir. Kastamonu'muzun gelişmesinde hayati bir önem taşıyan İnebolu Limanı, Kastamonu-İnebolu yolu ve sahil yolu projelerinin hızla tamamlanması noktasında da bir Kastamonulu olan zatıalinizden destek ve yardım talep ediyoruz. Sayın Başbakan Yardımcım; Kastamonu'muzun köklü bir basın geçmişi vardır. Tarihin verdiği sorumluluğunu yerine getirmek için çaba harcayan basın mensuplarımız ilimizde görev yapmaktadır. Ancak ilimizin en büyük eksikliği bir televizyonunun olmamasıdır. İlimize bir televizyon kurulmasında da zatıaliniz den destek talep ediyorum" - KASTAMONU