Kastamonu Artsam Koleji'nde Ligde Kalma Hedefi

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Artsam Koleji, devre arasını çok iyi değerlendirip ligde kalmayı hedefliyor.



Kastamonu Artsam Koleji Antrenörü Kemal Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerden oluşan bir takım olduklarını belirtti.



Genç oyuncuların Süper Lig tecrübesi yaşamasının gurur verici bir duygu olduğunu ifade eden Durak, şunları söyledi:



"Devre arasını çok iyi değerlendiriyoruz, ligden düşmeyeceğiz. Kadromuzu 4 yabancı oyuncuyla güçlendirdik. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Teknik ve taktik anlamda çalışmalarımıza hız verdik. Bizim için lig yeni başlıyor. İkinci yarı bambaşka bir takım göreceksiniz."



Kastamonu Artsam Koleji, ligin ilk yarısında oynanan 13 maçta aldığı tek galibiyetle elde ettiği 2 puanla 12. sırada bulunuyor.