Kastamonu Afad'dan Huzurevi Personeline Eğitim

Kastamonu AFAD, Sevgi Evleri ile İnebolu ve Tosya Huzurevinde çalışan personeline afetlerde nasıl davranacakları yönünde eğitim verdi.



Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri ile İnebolu ve Tosya'da bulunan Huzurevlerindeki personele yönelik afetlerde nasıl davranacaklarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Eğitimlerin sonunda Kastamonu AFAD ekipleri, personele ayrıca yangın ve deprem tatbikatı yaptırdı. Kastamonu AFAD, yaptığı açıklamada eğitimlerin başarılı bir şekilde sonuçlandığını açıkladı. - KASTAMONU