Kastamonu Abdüllatif Şener: Bu Bir Felakettir

Abdüllatif Şener: Bu bir felakettir



AK Parti'nin kurucularından Abdüllatif Şener, "Bu bir felakettir. Ülke için ve bizim için. ve dünya artık müdahalenin meşru olduğu bir ülke olarak görecek Türkiye'yi" dedi.



Abdüllatif Şener, referandum çalışmaları kapsamında Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu. CHP Merkez İlçe Başkanlığı'ni ziyaret ederek basın açıklaması yapan Şener, 16 Nisan'da "evet? çıkması durumunda dünyanın Türkiye'ye artık diktatörlükle yönetilen ülke olarak bakacağını söyledi. Türkiye'nin daha önce Esad ile defalarca görüştüğüne vurgu yapan Şener, şöyle konuştu:



"O zaman Türkiye olarak Esad'a, 'Bizim rejimimizi örnek alın. Bakın biz demokratik bir ülkeyiz. Ey Esad sen devlete ait bütün yetkileri kendinde toplamışsın. Bu yetkiler fazla. Bu yetkilerini diğer kurumlara dağıt. Demokratik reformlar yap. Yoksa dünyanın gelişmiş ülkeleri senin rejimini yıkacak. Biz Türkiye olarak seni yıkacak ülkelerle birlikte olacağız? dedik. Kan gölüne döndü Suriye. Şimdi aradan 5 sene geçmiş hala Arap baharı devam ediyor. Şimdi de 'Ya Esad kusura bakma. Biz senin rejimini değiştirmeye çaba harcadık ama aslında senin rejimin bizimkinden daha iyiymiş. Biz en çok senin rejimine benzer bir rejimi 16 Nisan'da oylayacağız.' diyoruz. Bunun bir hsabı sorulmayacak mı Allah aşkına'Bundan açık bir çelişki nerede olabilir' Bu kabul edilebilir bir devlet düzeni değildir. Bunun nereye gideceğini hiç kimse hayal bile edemez. Bu bir felakettir. Ülke için ve bizim için. ve dünya artık müdahalenin meşru olduğu bir ülke olarak görecek Türkiye'yi. 16 Nisan pişmanlığın fayda vermediği bir tarihtir. Onun için herkesin bu 2 günü çok çalışarak geçirmesi lazım. Bu rejim demokrasi değil. Türk devlet geleneğine de aykırı. Bütün tarihteki Türkiye Cumhuriyeti devletlerinde Başbakanlık var. Bu başbakanlığı da kaldırıyor. Bu değişikliğin tüm maddeleri İslama da aykırı, dinlerle ilgisi yok. Bu Kominizme de aykırı. Bu paragmatikçe yapılmış Türkiye'nin başına bela örmek için hazırlanmış metne benziyor."