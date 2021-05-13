Kassam Tugayları nedir? İzzeddin el Kassam Tugayları kimdir?
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Kassam Tugayları nedir? İzzeddin el Kassam Tugayları kimdir?

Kassam Tugayları nedir? İzzeddin el Kassam Tugayları kimdir?
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Son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konuların biri İsrail'in Filistinlilere yönelik yaptığı saldırılar oldu. Yaşanan gelişmelerle Kassam Tugayları gündeme geldi. İzzeddin Kassam Tugaylarının ne olduğu, kim olduğunu merak eden vatandaş araştırmalara başladı. Peki, Kassam Tugayları nedir? İzzeddin el Kassam Tugayları kimdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konuların biri İsrail'in Filistinlilere yönelik yaptığı saldırılar oldu. Yaşanan gelişmelerle Kassam Tugayları gündeme geldi. İzzeddin Kassam Tugaylarının ne olduğu, kim olduğunu merak eden vatandaş araştırmalara başladı. Peki, Kassam Tugayları nedir? İzzeddin el Kassam Tugayları kimdir? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İZZEDDİN EL KASSAM TUGAYLARI KİMDİR?

İzzeddin el Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı koludur. Hamas'ın silahlı kanadına bu ismin verilmesinin nedeni, İzzeddin El Kassam'ın Filistin'in bağımsız ve İslâmi bir ülke olması için fikren harekete geçen ve ardından da bu mücadelesini silahlı direnişe çeviren ilk eylemci olmasıdır.

İsrail tarafından tespit edilmeyi zorlaştırmak için dağınık ve hücresel bir yapıdadır. Herkes herkesi tanımaz. Buna bölüm sorumluları da dahildir. İntifada gibi toplu eylemlerde bölüm sorumluları, kendilerine bağlı savaşçıları harekete geçirir. Savaşçılarının bazıları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından eğitilmiştir.

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