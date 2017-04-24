Kaşla göz arasında 3 bin liralık telefonu çaldı...O anlar kamerada

Hırsızın cep telefonunu çaldığı anlar kamerada



İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir cep telefonu mağazasına giren 55-60 yaşlarındaki erkek hırsız, değeri 3 bin lira olan bir cep telefonunu kaşla göz arasında çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay iki gün önce akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Müşteri kılığında cep telefonu mağazasına giren 55-60 yaşlarındaki bir adam, hiç bir şey olmamış gibi etrafı kolaçan etmeye başladı. Mağaza çalışanlarının diğer müşterilerle ilgilendiğini gören hırsız, gözüne vitrin üzerindeki 3 bin liralık bir cep telefonunu kestirdi. Kimsenin kendisine bakmadığından emin olan hırsız, ardından da vitrin üzerindeki telefonu alarak bakarmış gibi yaptı ve çantasına koydu. Telefonu çalan hırsız, ardından da hiç bir şey yokmuş gibi dükkandan ayrıldı. Tüm bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olaydan dakikalar sonrada cep telefonunun çalındığı çalışanlar tarafından fark edildi. Ardından da durum hemen polise bildirildi. Daha sonra da görüntüler polis ekiplerine teslim edildi. Olay hakkında soruşturma açılırken, hırsızın arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi edinildi.