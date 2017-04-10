Kasktaki Kameraya Yakalandılar

Haber- Mustafa KOZAK- Kamera: ANTALYA-DHA) ANTALYA'da plakasız iki motosiklet sürücüsünün kural ihlali, bir başka motosiklet sürücüsünün kaskındaki kameraya yakalandı.



Antalya'da arızalanan bir motosiklet, üzerindeki sürücüsüyle birlikte arkadan gelen bir başka motosikletli tarafından itilerek taşındı. Hürriyet Caddesi'nde yaşanan bu olay, motosiklet kullanırken güvenli sürüşü sağlamak için bir araya gelen Antalya Gezgin Motorcular Kulübü üyesi bir motosiklet sürücüsünün kaskındaki kamerayla görüntülendi. Görüntüyü kaydeden kulup üyesi, "Görüntüler 8 Nisan sabahı çekildi. Hürriyet Caddesi Uncalı kavşağında trafik ışıklarında beklerken önüme iki motosikletli geçti. Bu motosikletlerden biri arızalıydı. Diğeri çalışıyordu. Yeşil ışık yanınca arızalı motosikleti, arızalı olmayan motosikletin sürücüsü ayağıyla iterek taşıdı. Üstelik bu motosikletlerin plakası da yoktu" dedi.