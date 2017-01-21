Kasksız Gençler Ölümden Döndü

Antalya'da elektrikli bisiklet kazasında 2 genç yaralandı. Kaskı bulunmayan gençler 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.45 sırasında Meltem Mahallesi Falez Kavşağı Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Havanın güneşli olmasını değerlendirmek isteyen Hakan K. ve Batuhan Ç. elektrikli bisikletle Konyaaltı'na doğru yola çıktı. Kaskları bulunmayan gençlerden Hakan K., bir başka sürücünün sıkıştırması nedeniyle elektrikli bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan elektrikli bisiklet üzerindeki iki genç yaralandı. Kazayı gören sürücüler hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı gençlerden Hakan K. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Batuhan Ç. ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Elektrikli bisiklet ise çekici ile otoparka kaldırıldı. - ANTALYA