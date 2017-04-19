Kaski'de İçme Suyu Hattı Yapım İhalesi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda bugün yapılan ihalenin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.
KASKİ Genel Müdürlüğü'nce, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda bugün yapılan ihalenin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.
Söz konusu ihalenin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapıldığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, ihale hakkında şunları söyledi:
"Melikgazi ilçesi Altınoluk ve Yeniköy mahalleleri kısmi içme suyu dağıtım hattı inşaat işi ihalesine 6 firma teklif verdi. Bunlardan; Motif inşaat 298.180,00 lira, Altuntepe inşaat 469.320,00 lira, Ahmet Erol mühendislik 490.350,00 lira, Ülker Taahhüt 490.490,00 lira, Korkmazlar inşaat 525.957,00 lira, Yıldırım inşaat ise 534.345,00 lira teklif etti."
Batukan; ihale sonucunu komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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