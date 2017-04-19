Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kaski'de İçme Suyu Hattı Yapım İhalesi
Ara
BİST 91.240 %-0,15
DOLAR 3,6625 %0,05
EURO 3,9244 %-0,12
PARİTE 1,0723 %-0,07
ALTIN 151,03 %-0,50
FAİZ 11,32 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kaski'de İçme Suyu Hattı Yapım İhalesi

KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda bugün yapılan ihalenin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.

Kaski'de İçme Suyu Hattı Yapım İhalesi

KASKİ Genel Müdürlüğü'nce, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda bugün yapılan ihalenin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.

Söz konusu ihalenin yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapıldığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, ihale hakkında şunları söyledi:

"Melikgazi ilçesi Altınoluk ve Yeniköy mahalleleri kısmi içme suyu dağıtım hattı inşaat işi ihalesine 6 firma teklif verdi. Bunlardan; Motif inşaat 298.180,00 lira, Altuntepe inşaat 469.320,00 lira, Ahmet Erol mühendislik 490.350,00 lira, Ülker Taahhüt 490.490,00 lira, Korkmazlar inşaat 525.957,00 lira, Yıldırım inşaat ise 534.345,00 lira teklif etti."

Batukan; ihale sonucunu komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ender Batukan, Ahmet Erol, Melikgazi, Altınoluk, Kayseri, Yeniköy, Huzur, Söz, İnşaat, Su