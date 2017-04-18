Kaski'de Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İhalesi

KASKİ Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ihalelerin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.



İhalelerin, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda düzenlendiğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan,"Söz konusu ihaleler; Sarıoğlan ilçesi Palas mahallesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaat işi ile Kocasinan ilçesi Yemliha mahallesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaat işi ihaleleri," dedi.



İhale sonuçlarının, komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirmeden sonra belirleneceğini açıklayan Batukan, ihaleye katılan firmalar ve teklifleri hakkında şu bilgileri verdi:



" Sarıoğlan ilçesi Palas mahallesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaat işine 9 firma katıldı. Bunlardan; Adıgüzel İnşaat 3.480.000,00 lira, Standart Mühendislik 3. 576.000,00 lira, Teksen Mühendislik 3.630.120,00 lira, Korkmazlar İnşaat 3.665.000,00, STS Arıtma Sistemleri 3.840.000,00 lira, Ekşi İnşaat 3.941.000,00 lira, Tahir Kaya 4.087.000,00 lira, Himmet Erkin Azman 4.262.000,00 lira, Kemal Ekinci- Yamaçlı İnşaat ortak girişim 4.425.000.00 lira teklif verdi.



Kocasinan ilçesi Yemliha mahallesi İleri Biyoloji Atıksu Arıtma Tesisi inşaat işi ihalesine 10 firma katıldı. Bunlardan; Teksen Mühendislik 3.386.079,00 lira, STS Arıtma Sistemleri 3.390.000,00 lira, Standart Mühendislik 3.398.000,00 lira, Korkmazlar İnşaat 3.425.000,00 lira, Adıgüzel İnşaat 3.464.000,00 lira, Tahir Kaya 3.788.000,00 lira, Gelişim İnşaat 3.846.000,00 lira, Ekşi İnşaat 3.931.000,00 lira, Himmet Erkin Azman 4.166.000,00 lira, Kemal Ekinci- Yamaçlı İnşaat ortak girişim 4.450.000,00 lira teklif verdi." - KAYSERİ