Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına ilişkin, "Kasıt yok, kusur var" dedi. TBMM Tören Salonunda 23 Nisan resepsiyonu düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasıyla ilgili, "Kasıt yok, kusur var" dedi.



(Ahmet Umur Öztürk/İHA)