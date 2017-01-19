Kasırga'nın 15 Temmuz Gecesi Kaçırılmasına İlişkin İddianame Mahkemeye Gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin 27 asker hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin 27 asker hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 138 sayfalık iddianamede suçlar, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üyesi olma ve kişiyi hüriyetinden yoksun kılma olarak belirtiliyor. Darbe teşebbüsünün, Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından bombalı saldırılar, sivil halka ateş açılması, rehin almalar ile kamu binaları ve özel mekanlara zarar verilmesi gibi terör eylemlerine başvurmak suretiyle gerçekleştirildiği kaydediliyor. İddianamede yer alan detaylar da dikkat çekiyor.



Derdest edilen kişilere ilişkin akıncı üssünde görev alan askerler ve eylemleri



İddianamede yer alan bölümün bir kısmı şöyle: "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri müşteki Fahri Kasırga darbeci askerler tarafından zorla ambulansa bindirilerek Akıncılar Üssüne getirildikten sonra orada ertesi gün saat 16.00 sıralarına kadar nezarethane tarzında kilitli bir oda içerisinde alıkonulmuştur. Aynı şekilde Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genel Kurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu, Genel Kurmay Başkanlığı Genel Kurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar, Eskişehir Muh. Hv. Kv. ve Hv. Fz. Svn. K. 1. BHHM Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver, Etimesgut Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Atilla Gülan, İzmir Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Hasan Küçükakyüz, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Tümen Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup Kamutanı Albay Tuncay Polat, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın emir subayı Binbaşı Yunus Can da zorla kaçırılarak Akıncılar Hava Üssünde ayrı ayrı birkaç bölge ve yerde alıkonulmuşlardır. Müşteki Fahri Kasırga ve isimleri belirtilen diğer kaçırılan kişilere ilişkin Akıncılar Üssünde görev alan kişiler ve eylemleri yönünden soruşturma 2016/103583 sayılı dosya üzerinden yapılmaktadır. Kaçırılan kişileri Akıncılar Üssünde kim ya da kimlerin karşıladığına, onları orada kilitli odalarda kimlerin tuttuğuna, bu konuda kimlerin emir ve talimat verdiğine ve oradaki organizasyonu kimlerin gerçekleştirdiğine ilişkin belge ve bilgiler belirtilen dosyada yer almakta olup, soruşturması halen devam etmektedir." - ANKARA