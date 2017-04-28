Kasımpaşalı Koita'dan Kötü Haber
Atiker Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlanan Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita'nın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Atiker Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sakatlanan Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita'nın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçın 51. dakikasında sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu, sedyeyle oyundan alındı.
Yapılan ilk kontrollerinde sağ ayak tendonunda kopma meydana geldiği ifade edilen Koita'nın, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
İSTANBUL / DHA