Kasımpaşa'ya Koita'dan Kötü Haber

Kasımpaşa'nın, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Atiker Konyaspor ile oynadığı yarı finalin ilk maçında sakatlık geçiren Fode Koita'nın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin 51. dakikasında ceza sahası içerisinde çektiği şutun ardından yerde kalan 26 yaşındaki futbolcu, oyunu devam edemedi.



Sahayı sedyeyle terk eden Fransız futbolcunun göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.



Yapılan ilk kontrollerinde sağ ayak tendonunda kopma meydana geldiği belirtilen Koita'nın, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.