Kasımpaşa, Turgut ile Sözleşme Yeniledi

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, oyuncusu Turgut Doğan Şahin'in sözleşmesini 2+1 yıl daha uzattı.

Kasımpaşa, Turgut ile Sözleşme Yeniledi

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, oyuncusu Turgut Doğan Şahin'in sözleşmesini 2+1 yıl daha uzattı. 

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Turgut Doğan Şahin'in Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in katıldığı imza töreni ile kendisini 2+1 yıllığına lacivert-beyazlı sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

- İstanbul

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