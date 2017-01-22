İSTANBUL-DHA
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker Takpak
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak (Dk. 46 Castro), Sadiku, Pavelka (Dk. 72 Eduok), Tunay Torun (Dk. 86 Turgut Doğan Şahin), Adem Büyük, Koita
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Durica (Dk. 46 Mustafa Akbaş), Uğur Demirok, Mas, Onazi, Okay Yokuşlu, Castillo (Dk. 75 Medjani), Yusuf Yazıcı (Dk. 80 Yusuf Erdoğan), Olcay Şahan, N'Doye
Gol: Dk. 45+1 Mas (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Abdullah Durak, Dk. 72 Veysel Sarı, Dk. 73 Eduok, Dk. 82 Tunay Torun (Kasımpaşa), Dk. 32 Pereira, Dk. 65 Okay Yokuşlu, Dk. 76 Yusuf Yazıcı, Dk. 84 Onur Kıvrak (Trabzonspor)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Kasımpaşa - Trabzonspor: 0- 1
DHAStat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker TakpakKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak (Dk. 46 Castro), Sadiku, Pavelka (Dk. 72 Eduok), Tunay Torun (Dk.
İSTANBUL-DHA