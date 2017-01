Kasımpaşa'da Buz Pateni Keyfi

Beyoğlu Belediyesi'nin her yıl hizmete sunduğu buz pisti bu yıl Kasımpaşa Sahil'de açıldı. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği piste giriş biletleri bu yıl da çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla bir geri dönüştürülebilir atık madde karşılığında veriliyor.



Beyoğlu Belediyesi her yıl ilçenin farklı bölgelerinde kurduğu Buz Pisti ile çocuklara ve gençlere buz pateni keyfi yaşatmaya devam ediyor. Altı yıldır öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi gösterilen Buz Pisti yedinci yılında Kasımpaşa Sahilde bulunan Cezayirli Gazi Hasan Paşa Parkı'nda açıldı. Buz pistine giriş bileti, çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturarak onları doğayı korumaya teşvik etmek için, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine bir geri dönüştürülebilir atık madde karşılığında veriliyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın çocuklara hediyesi olan Buz Pisti, 31 Mart tarihine kadar her gün 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.



Gerekli olan tüm materyaller belediye tarafından karşılanıyor



Vatandaşları kış sporu ile tanıştıracak ve geri dönüşüm bilinci oluşturarak onları doğayı korumaya teşvik edecek Beyoğlu Belediyesi Buz Pisti'nde, Paten kayabilmek için gerekli olan tüm materyaller, Beyoğlu Belediyesi tarafından karşılanıyor. Paten yapmayı bilmeyen öğrencilere ise deneyimli eğitmenler eşlik ediyor.



"Çocuklarımıza geri dönüşüm bilincini aşılamak istiyoruz"



Çocuklara geri dönüşüm bilinci aşılamak istediklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Belediye olarak geri dönüşüm konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu tür aktivitelerle bir yandan çocuklarımızı sporla tanıştırırken diğer yandan da onlara geri dönüşüm bilincini aşılamak istiyoruz. Bu bilincin toplumumuzun geneline yayılması için de herkesi çevreye duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL